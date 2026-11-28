洗濯機に衣類を入れて、洗剤と柔軟剤を量って投入。洗い終わったら衣類を取り出して干し、乾いたら取り込む。さらに、洗濯機そのもののお手入れも必要……。

一つひとつは大した作業ではないのですが、これを毎日のように繰り返すとなると、なかなか面倒なもの。仕事や育児で忙しい人なら、少しでも手間を減らしたいですよね。

そんな人にオススメしたいのが、AQUA（アクア）のドラム式洗濯乾燥機「AQW-DM12R-L(W)」です。

洗濯の「ちょっと面倒」をまとめて減らしてくれる

本製品は「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を搭載。あらかじめ専用タンクに洗剤と柔軟剤を入れておけば、洗濯のたびに適量を自動で投入してくれます。

洗剤の量を確認したり、キャップで計量したりする必要がなくなるので、洗濯を始めるまでの作業がぐっとシンプルになります。

また、ドラム式洗濯乾燥機を使ううえで気になるのが、乾燥フィルターなどのお手入れ。本製品は「乾燥フィルター自動おそうじ」機能を備えており、フィルターの目詰まりによる乾燥効率の低下を抑えてくれます。

さらに、洗濯槽の裏側を清潔に保つ「カビケア槽自動おそうじ」、汚れがたまりやすい部分を洗い流す「ドアパッキン自動おそうじ」など、お手入れをサポートする機能も充実。

洗濯そのものだけでなく、洗濯機を使い続けるうえでの手間まで減らしてくれるのが魅力です。

壊れていなくても、家事をラクにするために買い替えるという選択

今使っている洗濯機がまだ動くからと、買い替えを先延ばしにしていませんか？

しかし、10年ほど前に購入した洗濯機を使っているのであれば、その間に進化した便利な機能を理由に買い替えるのもアリでしょう。

毎日の洗濯が少しずつラクになれば、そのぶん、仕事から帰ってゆっくり過ごしたり、家族との時間を楽しんだりする余裕も生まれます。

洗濯機は、衣類をキレイにするだけでなく、私たちの自由な時間を増やしてくれる家電でもあるのです。

毎日の家事を少しでもラクにしたい人は、この機会にAmazonで販売価格をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※自動おそうじ機能を搭載していますが、定期的なお手入れは必要です。