ドラム式洗濯機が欲しいけれど、うちの洗面所には置けないかも……。そんな理由で、買い替えを諦めている人はいませんか？

洗濯から乾燥までおまかせできるドラム式洗濯機は、毎日の家事をラクにしてくれる便利な家電です。ただ、家族全員の洗濯物をまとめて洗える大容量モデルとなると、本体の大きさが気になるところ。

そこで注目したいのが、AQUA（アクア）のドラム式洗濯乾燥機「AQW-DM12R-L(W)」です。

幅59.5cmなのに、家族の洗濯物をたっぷり洗える！

本製品の最大の特徴は、ドラム槽を水平に配置した独自の「まっ直ぐドラム」。本体サイズは幅595×奥行き685×高さ943mmとコンパクトながら、洗濯容量12kg、乾燥容量6kgを実現しています。

家族の衣類やバスタオルをまとめて洗いたいときはもちろん、数日分の洗濯物を一気に片付けたいときにも便利。洗濯容量に余裕があれば、洗濯機を何度も回す手間を減らせそうです。

さらに、水平に配置されたドラムは衣類が絡みにくいのも特徴。ヒートポンプ乾燥との組み合わせにより、衣類のシワを抑えながら、タオルなどをふんわりと仕上げてくれます。

洗濯物を干す手間が減るうえに、乾燥後の仕上がりにも期待できるのはうれしいところでしょう。

10年使った洗濯機、そろそろ買い替えてもいいのでは？

洗濯機は壊れてから買い替える……という人も多いでしょう。しかし、突然使えなくなってから、設置サイズや機能、価格を比較して製品を選ぶのはなかなか大変です。

すでに10年ほど使っているのであれば、そろそろ次の洗濯機を考えておいてもいい時期。慣れ親しんだ縦型洗濯機からドラム式へ乗り換える、いい機会かもしれません。

「ドラム式は大きいから」と諦めていた人も、まずは自宅の設置スペースと本製品のサイズを比較してみてはいかがでしょうか。

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※排水ホースの取り付け方法によって奥行きは735mmとなります。購入前に設置スペースや搬入経路、ドアの開閉スペースをご確認ください。