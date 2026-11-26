FCNTは11月26日、シニア向けスマートフォンの最新機種「らくらくスマートフォン F-53G」を商品化し、2027年1月下旬以降にNTTドコモから発売すると発表した。カラーはピンク、ゴールド、ネイビーの3色を用意する。
F-53Gは、約5.4インチの高解像度有機ELディスプレイと、押した感覚がわかる「らくらくタッチパネル」を採用したモデルだ。ホーム画面は、縦スクロールで扱いやすい「標準ホーム」と、アプリを自由に並べられる「シンプルホーム」の2種類を備え、使い方に合わせて選べる構成だ。ホームボタン長押しでAI「Gemini」を呼び出せるほか、カメラボタンから文字などを拡大する「おまかせズーム」も使えるため、スマホ初心者でも操作しやすい設計だという。
通信面では、通話中の詐欺検知や海外着信の一括拒否、離れた家族への自動通知機能など、安心して使うための機能を充実させた。背面センサーで自律神経の状態を約1分で測定し、AIが生活習慣のアドバイスを行う健康サポート機能も特徴だ。バッテリーは4,000mAhで、一回の充電で3日間使える想定だという。防水・防塵と耐衝撃に対応し、まる洗いやアルコール除菌にも対応するため、日常使いの扱いやすさも高めている。
カメラはソニーの高性能イメージセンサー「LYTIA 600」を採用した約5,030万画素仕様で、光学手ブレ補正やAIによるシーン認識で撮影を支援する。最大2TBのmicroSDカードにも対応し、写真や動画をたっぷり保存できる。
なお、伊東屋と日比谷花壇とのコラボケースも別売りで用意され、デザイン性と実用性の両面を選べるのも魅力だ。加えて、同機種はエコマーク商品に認定され、再生プラスチックや再生アルミニウムを採用するなど、環境配慮型の設計も打ち出している。
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