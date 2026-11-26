JAPANNEXTは、27インチの高画質IPSパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-IPSB27U」を11月26日に発売する。直販価格は38,980円。27インチの4K解像度により、複数ウィンドウを並べた作業や映像視聴に適した製品だという。

「JN-IPSB27U」は、3840×2160ピクセルの4K解像度とIPSパネルを組み合わせたモデルで、上下左右178度の広視野角を備える。コントラスト比は2000:1、最大輝度は350cd/m2となり、sRGB 100%、DCI-P3 97%、Adobe RGB 90%の広色域にも対応するため、写真編集や動画編集のように色再現性が重要な作業にも向く仕様だという。HDR表示にも対応し、明暗差のある映像をより立体的に表現する。

接続端子はHDMI 2.0を2基、DisplayPort 1.2を1基備え、HDCP 2.2にも対応する。4Kコンテンツのストリーミング視聴や、PC、ゲーム機など複数機器との接続にも扱いやすい構成だ。さらにAdaptiveSync(FreeSync)に対応し、映像のティアリングを抑えて滑らかな表示を実現するほか、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードも搭載する。

そのほか、100×100mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームにも取り付け可能だ。2W×2のスピーカーを内蔵し、本体サイズはおよそ幅612×奥行き185×高さ463mm(スタンド有)、重量はおよそ4.1kgとなる。メーカー保証は2年間で、ブラック筐体のシンプルなデザインも特徴だ。