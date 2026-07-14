ソフトクリエイトは11月25日、日本マイクロソフトが発表した「2026 Microsoft Japan Partner of the Year Awards」において「Community Response アワード」を受賞したと発表した。受賞は8年連続となり、同社が展開するコミュニティ施策やMicrosoft Cloud活用支援が、企業変革を後押しする取り組みとして評価された形だ。



ソフトクリエイトは、情報システム担当者向けコミュニティ「ソフクリ365倶楽部」や、渋谷の「Microsoft Base Shibuya」を通じ、学びと交流の機会を提供している。

「Community Response アワード」は、マイクロソフトのテクノロジーを基盤に、独自性のあるサービスやソリューションでコミュニティ課題の解決に貢献したパートナーに贈られる賞だ。ソフトクリエイトは、4,000名超の情報システム担当者が集う「ソフクリ365倶楽部」を通じて、Microsoft 365やMicrosoft Copilotに関する知見共有を促進してきた。さらに、Microsoft Base Shibuyaでは、ワークショップやセミナー、交流イベントを開催し、オンラインとリアル双方で学べる場を整備している。こうした取り組みが、情シス部門の負担軽減やDX推進に結びついているという。

同社はまた、自社でMicrosoft 365やMicrosoft Copilotを導入・活用し、その実践知を顧客支援に還元する「Customer Zero」の考え方も推進している。導入支援では、Microsoft 365を活用したゼロトラストモデルの実現や、Copilotを用いた業務改革など、具体的な成果につなげている。加えて、Microsoft 365 CopilotとSecure AI ProductivityのSpecialization認定を国内で先駆けて取得しており、クラウド運用、セキュリティ強化、AI活用まで一貫して支援する体制を示している。