ソフトクリエイトは、情シス運用支援サービス「SCAssist」の新メニューとして、「SCAssist Josys 運用サービス」を11月24日より提供開始する。アイデンティティセキュリティ基盤「Josys」を活用し、退職者アカウントの放置や不要な権限の残存、シャドーITといったID起因のセキュリティリスクを継続的に抑えながら、情報システム部門の運用負荷を軽減する内容だ。



提供価格はお問い合わせ対応となり、月次の管理状況確認を行うライトプランと、運用作業代行まで含むスタンダードプランの2種類を用意する。

同サービスは、Josysの初期設定や管理データの整備から、導入後の運用改善までを一貫して支援する点が特徴だ。従業員や業務委託先のアカウント、アクセス権限、ライセンス、アプリ利用状況を可視化し、月次レポートや定例会で課題を整理することで、安全なID管理体制の定着を後押しする仕組みだ。加えて、スタンダードプランではライセンス変更やアプリ追加、ワークフロー設定などをチケット制で代行し、日々の細かな運用まで支える。

背景には、クラウドサービスの利用拡大や働き方の多様化で、企業が管理すべきIDとアクセス権限が急増している事情がある。不正アクセスや情報漏えいの入口になりやすい退職者アカウントの削除漏れ、不要権限の残存、シャドーITへの対策は、企業の重要課題となっている。ソフトクリエイトは、情シス運用で培った知見を生かし、導入準備から継続的な見直しまでを伴走することで、ツールを導入して終わりではない実運用の定着を狙う。

提供プランは、管理状況の確認と改善支援を中心とするライトプランと、運用作業代行を加えたスタンダードプランの2つだ。サービスの導入や詳細確認は、ソフトクリエイトのサービスサイトから問い合わせる形となる。