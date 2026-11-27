和テイストのお祭り系アイドルグループ「イイトコドリ」で活躍中の一宮あい（いちみや・あい）さんが、5th DVD「どうしてもって言うなら…」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4598円）の発売記念イベントを11月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

アイドル研究生グループだった「ポップキャスト」を2025年10月に卒業し、年始からイイトコドリへの加入を果たした一宮さん。アイドルとして着実に成長するなか、ちょうど1年ぶりとなる5th DVDのリリースを迎えた。ロケは5月に沖縄で行なわれたそうである。

――どんな内容ですか？

【一宮あい】 今回は恋愛相談所からやって来たアドバイザーを演じていて、恋愛に慣れていない男性（＝視聴者）をグイグイと上級者に導いていく物語です。「今日からレクチャーします」というシーンから始まり、待ち合わせして海でデートの練習などをやりました。

――これまでと違う役柄ですが、最大の見せ場は？

【一宮あい】 「女の子に慣れるところから始めよっか」と、着ていた白のワンピースを脱いでタイトなサイズ感のランジェリーを披露するところです。スタッフの方々もみんなセクシーすぎると感じたのか、衣装合わせの段階で「これは着られますか？」と確認があったほど。大胆な一宮あいが楽しめると思います。

――特に彼女感とか親近感のあるシーンを挙げるなら？

【一宮あい】 バスルームで「おいで」と手招きして、体の洗いっこをするシーンです。カメラに向かってキスをする場面もたくさんあるし、ドキドキしていただけるかなと。私の作品はキスシーンがいつも好評なので、今作にも盛り込まれたみたいです。

――イイトコドリの活動はいかがですか？

【一宮あい】 加入してアイドル熱が再燃し、もう少しがんばって活動を続けていこうという気持ちになり、毎日楽しく過ごしています。ステージを燃やす赤色担当なので、ドリッパー（＝イイトコドリのファンのこと）のみんなのハートを奪いたいです！

11月14日に唯一の初期メンバーだった桜木美緒（さくらぎ・みお）さんが卒業し、グループは新体制へ移行。ライブ出演も精力的で、直近では11月29日に開催されるアイドル×食をテーマにした新感覚の音楽イベント「MOGUMOGUmusic in 五反田」に参加予定だ。