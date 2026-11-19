2Kは11月19日、Visual Concepts開発のNBAビデオゲームシリーズの最新作『NBA 2K27』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、バイスシティの雰囲気を取り込んだ、Rockstar Gamesとの前例のないコラボレーションを発表。

期間限定のコラボレーション「『NBA 2K27』 バイスシティ エディション」は、11月27日に配信予定。カバーを飾るのは、NBA オールスターに3度選出されたマイアミ・ヒートのセンター、バム・アデバヨ選手だ。

シーズン3では広範なアップデートが実施され、バイスシティをテーマにしたコンテンツや報酬が、ザ・シティとマイチーム全体に追加される。また、今回の提携には、GTA+会員を対象とした『NBA 2K27』へのアクセス権や報酬に加えて、11月18日に開催されるマイアミ・ヒートの試合「ナイト・イン・バイスシティ」でのライブイベントも含まれている。

▼『NBA 2K27』 バイスシティ エディション トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=93W0zh7ThBo

●ストラウス・ゼルニック氏（テイクツー・インタラクティブ会長兼最高経営責任者）コメント

「テイクツーは、エンターテインメントの世界で最も愛されているシリーズをいくつも手掛けておりますが、今回の提携によって、それらの中でも最大の規模を誇る2つのコミュニティーが初めてひとつになります。『NBA 2K27』にバイスシティを登場させることは、Rockstar Gamesと、Visual Conceptsを中心とする2Kのチームが生み出してきた作品が、いかに大きな文化的影響力を持っているかを物語っています。皆さまに両方の世界をこれまでにない新しい魅力的な形で体験していただけることを楽しみにしています」

●バム・アデバヨ選手コメント

「子どもの頃からずっとプレイしてきたゲームのカバーを飾る気持ちは、言葉ではとても言い表せません。自分はキャリアのすべてをマイアミで過ごしてきたので、『NBA 2K27』 バイスシティ エディションのカバー選手に選ばれたことは、自分にとってもマイアミにとっても特別なことです。マイアミには特別な文化があります。ゲームを通じて多くの人にそれを体験してもらえると思うと、本当にワクワクします」

シーズン3: バイスシティがやって来る！

11月27日から1月15日まで、通常より長い7週に渡って続くシーズン3では、バイスシティのネオンの光と喧騒が『NBA 2K27』を席巻する。「NBA 2K」のオンライン交流拠点であるザ・シティに新設された、バイスシティから着想を得たパークを筆頭に、バイスシティやロスサントスのジャージ、バーガーショットやクラッキンベルのスタッフ制服など、シーズン体験のあらゆる場所が、バイスシティから着想を得たコンテンツや報酬であふれかえる。

●ザ・シティ

シーズン3では、バイスシティから着想を得たまったく新しいパークを筆頭に、ザ・シティがバイスシティの色に染まる。ビーチ沿いのコート、ネオンに照らされたパステルカラーのホテル、マッカ・ザ・ゲーターの像、そして通りに並ぶスーパーカーがザ・シティにバイスシティの雰囲気をもたらし、NBAアリーナはバイスシティのチームのホームであるサハラ・アリーナに変貌する。

また、Nike x Cactus Jack マイアミ・ヒート公式ユニフォーム（レベル4）、ロスサントスのジャージとショーツ（レベル18）、バイスシティ スタジャン（レベル33）、バーガーショットのスタッフ制服（レベル38）、+1 キャップ ブレイカー（レベル40）など、プレイヤーはレベル1からレベル40まであるバイスシティ・モチーフのアパレルやカスタマイズアイテムを獲得できる。

●バイスシティをテーマにしたイベント

シーズン中は常に期間限定イベントが開催されており、「レオナイダを制覇」に挑戦したり、「バイス・ラン」で昼夜を問わず競いあったり、毎週水曜日に「ウェア＆ゲット」でRockstar Gamesとのコラボ限定ギアを着用して2倍のREPを獲得したりすることができる。また、シーズン3には、バイスシティとロスサントスのチームが激突する5on5のフルコート対決、「ネオンvs ノワール」も登場。

●コートからザ・シティまで

11月18日に開催される「ナイト・イン・バイスシティ」では、マイアミ・ヒートの選手たちが特別仕様のNike x Cactus Jack ユニフォームを着て試合に臨む。『NBA 2K27』でも、クイックマッチとザ・シティでこのユニフォームを着用できる。

●GOATビルドとまったく新しいテイクオーバー能力

シーズン3では、11種類の新しいGOATビルドが追加され、ルカ・ドンチッチ（ポイントガード）、カール＝アンソニー・タウンズ（センター）、ザイオン・ウィリアムソン（パワーフォワード）、ジェームズ・ハーデン（シューティングガード）など、これらのうち8種類はマイプレイヤービルダーですぐに利用できる。また、ゾーン内でのパスを自動的にインターセプトする「Ball Heist」と、スピード、敏捷性、体の強さ、ジャンプ力に即座に+8のボーナスをもたらす「チーター」という、2種類の新テイクオーバーも加わる。

●マイチーム

バイスシティをテーマにしたまったく新しいカード、プレミア エクスチェンジの強力な新カード、期間限定モードなど、今シーズンのマイチームはさらにヒートアップ。バイスシティの雰囲気が漂うシーズン3報酬には、ファンに人気のマイアミ・ヒートの現役選手や往年の名選手が含まれている。

●シーズン3 プロ パスと殿堂入りパス

シーズン3のプロ パス（『NBA 2K27』バイスシティ エディションにも付属）では、さらに40レベルのプレミアムコンテンツがアンロックされる。自動的に獲得できる報酬には、バイスシティTシャツ、ロックスター ショーツ、バーガーショット マスクとジャージ、総合95のバム・アデバヨ、プロ パス パックが含まれている。

獲得可能なプレミアム報酬には、Nike x Cactus Jack「バイスシティ」スイングマン ジャージ（レベル21）、Nike x Cactus Jack の特別仕様ユニフォームを着たマイアミ・ヒートのマスコット「バーニー」（レベル30）、クラッキンベルのスタッフ制服（レベル36）、マッカ・ザ・ゲーター（レベル39）、プロ パスのマグマ カワイ・レナード（レベル40）マイチームカードなどが含まれる。

『NBA 2K27』バイスシティ エディションとGTA+会員特典

今回のコラボレーションにさらなる広がりをもたらしているのが、唯一無二のカバーだ。『NBA 2K27』バイスシティ エディションでは、マイアミ・ヒートのスーパースター、バム・アデバヨ選手がカバーの前方かつ中心に据えられ、カバーアートそのものもバイスシティのネオンの輝きから着想を得たものとなっている。

また、コンテンツ面でもバイスシティをテーマにしたものが多数収録。さらに、GTA+の会員は期間限定で『NBA 2K27』をプレイし、バイスシティの特別コンテンツをアンロックすることができる。

●『NBA 2K27』バイスシティ エディション

バム・アデバヨ選手がカバーを飾る特別エディションである『NBA 2K27』バイスシティ エディションは、11月27日から1月15日まで、PlayStation 5、XBOX Series X|S、Nintendo Switch 2、PC対応のデジタル版のみが販売。このエディションには、シーズン3 プロ パス**、バイスシティTシャツ、スキルブースト30個（5試合）、Gatorade ブースト15個（5試合）が含まれている。

『NBA 2K27』バイスシティ エディションのPC（Steam）版は$39.99、PlayStation 5、XBOX Series X|S、Nintendo Switch 2版については、期間限定の特別価格*$39.99で提供。詳しくは『NBA 2K27』公式サイトを確認してほしい。

●NBA 2K27 x GTA+会員特典***

11月27日から1月15日まで、PS5およびXbox Series X|S でプレイしているGTA+会員は、シーズン3へのアクセス権を含む『NBA 2K27』通常版を、追加費用なしでプレイできる。この期間中は、GTA+会員アカウントに紐付けられているプラットフォームで、『NBA 2K27』通常版を20％オフで購入可能だ。

また、12月17日から3月31日までは、GTA+会員ならバイスシティ風の青いボートハットとオーバーサイズTシャツ、スキルブースト30個（5試合）、Gatoradeブースト15個（5試合）が含まれているバイスシティ 追加コンテンツパックをダウンロードすることもできる。

「ナイト・イン・バイスシティ」に『NBA 2K27』が参加

マイアミ・ヒートとミルウォーキー・バックスが対戦する11月18日の「ナイト・イン・バイスシティ」では、「NBA 2K」がカセヤセンターの601を占拠。2Kマートとバイスシティが融合したこの没入型イベントでは、バイスシティをテーマにした2Kマートに注目しよう。限定グッズのプレゼントや撮影会なども行われる。

詳細については、『NBA 2K27』シーズン3 コートサイドレポート（現在英語版。後日日本語に更新予定）を確認してほしい。

* 価格は2Kの希望小売価格に基づきます。実際の小売価格は異なる場合があります。特別価格の提供状況や期間はプラットフォームおよび地域によって異なる場合があります。詳細や在庫の有無については、お近くの販売店にお問いあわせください。

** 『NBA 2K27』のプロ パスおよび殿堂入りパスは個別に購入できますが、利用にはゲーム本編、インターネット接続、NBA2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスを購入すると、ゲームプレイを通じて獲得できるシーズン限定の追加報酬がアンロックされます。進行状況と報酬は、各シーズンの終了時にリセットされます。利用規約が適用されます。シーズンパスの詳細については、https://nba.2k.com/ja-JP/2k27/faq/をご覧ください。

*** GTA+の会員契約は毎月自動的に更新されますが、解約はいつでも可能です。各種オファーの有効期限は2027年1月15日までの予定です。割引を他のオファーや割引と組みあわせることはできません。特別コンテンツの引き換えは、2027年3月31日まで可能の予定です。引き換えと利用には、『NBA 2K27』とNBA 2Kアカウントが必要です。

※『NBA 2K27』バイスシティ エディションは、ベルギー、ブラジル、韓国ではご利用いただけません。利用条件の詳細については、https://nba.2k.com/ja-JP/2k27/faq/をご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル：NBA 2K27

ジャンル：スポーツ

販売：2K

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年9月4日）

価格：

スタンダードエディション：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス エディション：1万4080円（ダウンロード版）

ウルトラ エディション：1万9910円（ダウンロード版）

※：パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※：「デラックス エディション」と「ウルトラ エディション」はアーリーアクセスで8月29日よりプレイ可能。ウルトラ エディションは、PS5、XSX|S、およびPCで9月6日までのみ配信予定。

CERO：A（全年齢対象）

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