NVIDIAの共同創業者で前CEOのジェンスン・フアン氏は11月17日（米国時間）、取締役会が望むならCEOに戻るという意向をXで示した。一方、同日の決算説明会で、ハーベイ・ジョーンズ取締役会会長は、フアン氏をCEOに復帰させる意向はないと明言した。

フアン氏は、退任後に従業員や投資家、取引先、顧客から復帰を求める声が届いたとし、自分と家族に寄せられた支援に感謝した。復帰が株主や従業員、会社、米国の利益になると取締役会が判断するなら、その声に応えたいという。私生活で重大な過ちを犯したと認め、取締役会による独立調査に協力する考えも示した。

一方、ジョーンズ氏は決算説明会で、取締役会が辞任を全会一致で受理したと説明した。NVIDIAは正式な後任を社内外から探しており、選考を支援する人材会社も起用した。フアン氏が復帰に前向きでも、会社はクレス氏の暫定体制で後任探しを続ける方針だ。