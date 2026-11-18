BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月20日に『2026/11/20 24時間限定セール』を実施する。開催期間は11月20日0:00から11月20日23:59までとなり、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大100,000円オフの特価を用意する。購入はセール特設ページから行う形で、対象は全10商品だという。
注目の対象機種として、ZEFT R60TFはAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2000GB SSD＋2TB HDDを搭載し、通常949,800円から100,000円オフの849,800円（税抜）で販売する。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版で、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースと850W 80Plus gold電源を組み合わせた高性能構成だという。送料は無料となる。
また、ZEFT Z54Yはintel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5050、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備え、通常339,800円から30,000円オフの309,800円（税抜）で提供する。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版で、ミドルタワーケース、intel B860チップセット、650W 80Plus bronze電源を採用する。
さらに、ZEFT R60GWはAMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GB、64GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、通常668,800円から69,000円オフの599,800円（税抜）で購入できる。
セール対象はいずれも送料無料で、ゲーミング用途はもちろん、動画編集や高負荷なマルチタスクにも対応しやすい構成がそろう。購入方法はパソコンショップSEVENのセール特設ページから各製品ページへ進む形式で、期間内のみ割引が適用される。高性能CPUと最新世代GPUを組み合わせたBTOパソコンを狙うなら、見逃しにくい機会となるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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