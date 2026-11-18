楽天証券は11月17日、社内のテスト環境が不正アクセスを受け、顧客情報が漏えいした可能性があると発表した。ログインIDなどに限られる最大約1125万口座と、氏名や住所、金融資産情報なども対象となる最大約447万口座に分かれる。同社広報はITジャーナリスト・山口健太氏の取材に、両者に重複はなく、退会者を含めて合計で最大約1572万口座に上ると説明している。

Yahoo!ニュース エキスパートで山口健太氏が11月18日付けで伝えた広報の回答によると、テスト環境では普段はダミーデータを使っていたが、社内システムの更新に伴い、本番環境のデータで動作を確認する必要があったという。実際の顧客データを置いていた時期に、不正アクセスを受けたと説明している。

楽天証券は11月16日に不正アクセスの疑いを検知し、該当箇所へのアクセスを遮断。その後の調査で、11日に情報が外部へ流出した可能性があると分かった。

最大約1125万口座で対象となるのは、部店コード、顧客コード、証券口座のログインID。最大約447万口座では、これらに加えて、生年月日、電話番号、メールアドレス、勤務先、出金先の銀行口座情報、申告した年収や金融資産、保有資産の情報なども対象となる。

楽天証券は、ログインパスワードや取引暗証番号の漏えいは確認しておらず、この件に起因する不正ログインや不正取引も確認されていないとしている。対象者には個別に案内し、同社をかたる電話やメールへの注意と、パスキーの利用を呼びかけている。