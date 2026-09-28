FIXER、伊賀市と共同開発した「黒塗りアプリ」をSovereign GaiXerに標準搭載

FIXERは、三重県伊賀市と共同開発した情報公開請求業務向けの「黒塗りアプリ（情報公開文書マスキング支援アプリ）」を、オンプレミス型生成AI「Sovereign GaiXer（ソブリン ガイザー）」の標準機能として9月25日から提供開始した。追加費用は不要で、無料トライアル環境でも同日から利用可能だ。自治体の機密性が高い文書を外部に送信せず、組織内の筐体内で黒塗り候補をAIが提示し、最終判断を職員が担う仕組みとなる。
黒塗りアプリは、行政文書を読み込むと氏名、住所、電話番号などの個人情報や、法人の権利利益、政策形成過程に関わる情報を候補として一覧表示する。AIはあくまで候補の抽出にとどまり、条例や運用基準に基づく確認は人が行う「Human in the Loop」の設計だ。PDFに黒い図形を重ねるだけではなく、文書処理を閉域で完結させるため、情報漏えいリスクに配慮した運用を重視する。
FIXERは2023年4月に伊賀市とAI行政サービスの実証事業に関する連携協定を締結し、2024年10月からGaiXerを本格導入してきた。市職員約1,000人弱が議事録作成や要約などで活用しており、現場の声を起点に今回のアプリを約1か月で構築したという。無料トライアルはブラウザからログインして試せる形で、申し込みは約3分、最短2営業日で案内される。製品名はSovereign GaiXer、価格は標準機能として追加費用なし、購入方法はFIXERへの導入相談または無料トライアル申込ページからの手続きとなる。
同社は今後、自治体現場で生まれた業務アプリをSovereign GaiXerの標準機能として広げる方針だという。黒塗り作業のように慎重さが求められる業務でも、閉域環境の生成AIと職員の判断を組み合わせることで、行政DXの加速につなげる考えだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります