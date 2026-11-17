BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月19日に「2026/11/19 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月19日0:00から11月19日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大192,000円オフとなる。購入は特設ページから行えるという。

注目の対象製品は、ハイエンド構成の「ZEFT R61XD」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、CPUはAMD Ryzen 9 9950X3D、GPUはGeForce RTX 5090、メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSDを搭載する。ケースはNZXT H9 FLOW RGB ホワイト、電源は1300W 80Plus platinumで、通常1,869,800円(税抜)から192,000円オフの1,677,800円(税抜)となる。

そのほかにも、AMD Ryzen 7 8700Gを採用した「Livrra Plus 130」は通常257,800円(税抜)から14,000円オフの243,800円(税抜)で、GeForce RTX 5070を備える「ZEFT R65WV」は通常619,800円(税抜)から61,000円オフの558,800円(税抜)で販売する。いずれも送料無料で、用途や予算に応じて選びやすい構成となる。

セール対象はこの3機種だけでなく、全10商品に広がる。いずれもBTOパソコンらしく、メモリ容量やストレージ、電源、ケース構成を見ながら用途に合わせて選べる点が特徴だ。詳細な仕様や購入手続きは、パソコンショップSEVENのセール特設ページで確認できるという。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。