BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月18日に「2026/11/18 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月18日0:00から11月18日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大216,000円オフで販売する内容だ。販売は同社の特設ページで行われ、対象は全10商品となる。
注目商品は、AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5090を搭載した「ZEFT R60V」だ。Windows 11 Pro 64ビット版、128GB DDR5メモリ、2TB SSDと2TB HDDを組み合わせ、ケースはbe quiet！ SILENT BASE 802 Black、電源は1300W 80Plus Platinumを採用する。通常価格2,079,800円（税抜）から216,000円引きの特価1,863,800円（税抜）で、送料無料となる。
そのほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT R60HV」は通常729,800円（税抜）から80,000円オフの649,800円（税抜）で、Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「ZEFT R61AE」は通常849,800円（税抜）から81,000円オフの768,800円（税抜）で提供する。いずれも送料無料で、用途や予算に応じて選びやすい構成となる。
セール対象は全10商品で、いずれもパソコンショップSEVENのセール特設ページから購入できる。高性能CPUと最新GPUを備えたBTOパソコンを、期間限定で割安に入手できる機会となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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