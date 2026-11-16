RTX 5070 Ti搭載PCが7万円オフ　パソコンショップSEVEN、11月17日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて11月17日に「2026/11/17 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月17日0:00から11月17日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大70,000円オフとなる。販売は同社の公式通販サイト内の特設ページで行われ、対象は全10商品だという。

注目製品のひとつが「ZEFT Z55EKB」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載するミドルタワー構成で、850W 80Plus gold電源を備える。通常569,800円から70,000円オフの特価499,800円（税抜）で、送料無料となる。

ほかにも「ZEFT R61BP」はAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせたゲーミングモデルで、通常523,800円から54,000円オフの469,800円（税抜）となる。



「ZEFT R66U」は同じくRyzen 7 9800X3DにGeForce RTX 5070を搭載し、特価449,800円（税抜）で提供する。いずれも32GB DDR5メモリとSSDを備え、ゲーム用途から動画編集まで幅広く対応する構成だという。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。対象製品はオンラインで確認し、そのまま注文できる仕組みだ。特設ページでは各モデルの詳細仕様や価格、割引額を確認できるため、予算や用途に合わせて選びやすいという。なお、対象商品や価格は11月17日限定の内容となるため、購入を検討する場合は早めの確認が重要だという。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。