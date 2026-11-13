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LiberNovo、最大43％オフのブラックフライデーを11月27日開催　先行企画でギフトカードも割引

2026年11月13日 15時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　LiberNovoは、ブラックフライデー企画として11月27日から12月7日まで対象製品が最大43% OFFとなる「ブラックフライデーセール」を実施する。これに先立ち、11月13日から11月26日23時59分までを「ブラックフライデー先行期間」とし、ギフトカード販売やメールマガジン新規登録キャンペーンを展開する。販売はLiberNovo公式ストアで行われ、価格はギフトカードが81,000円からとなる。

　先行期間の目玉は、通常のチェア購入よりもお得になる「ブラックフライデー ギフトカード」だ。ラインアップは85,000円分が81,000円、130,000円分が120,000円、160,000円分が147,000円、200,000円分が180,000円で、最大2万円分お得に購入できる。対象製品としてはLiberNovo Omni SE、LiberNovo Omni Gen、LiberNovo Omni Pro、LiberNovo Maxis-Airflowが示されており、規定数に達し次第終了となる。

　同時に実施される「メルマガ新規登録キャンペーン」では、LiberNovo Omni SEのほか、アイマスク、ブランケット、Smart Entry応援セット、Eco-Comfort ワークマット、5% OFFクーポン、2% OFFクーポンが抽選賞品として用意される。さらに、一定金額以上のまとめ買いには購入額に応じた値引きも適用される。ステージ1は320,000円以上で9,600円引き、ステージ2は480,000円以上で16,000円引き、ステージ3は640,000円以上で28,800円引きとなる内容だ。 

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