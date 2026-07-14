NVIDIAがジェンスン・フアンCEOの辞任を発表＝暫定CEOにはコレット・クレス氏が就任

米NVIDIAは2026年11月12日、社長兼最高経営責任者（CEO）および取締役を務めるジェンスン・フアン（Jensen Huang）氏が即時辞任したことを発表した。
後任の正式なCEOが決定するまでの間、現エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO）のコレット・クレス（Colette Kress）氏が暫定CEOに就任する。
クレス氏は暫定CEOを務める期間中も引き続きCFOを兼任する。取締役会はすでに正式なCEOの選定プロセスを開始しており、社内および社外の候補者を対象に検討を進める方針である。
また、取締役会は初の取締役会会長（Chair of the Board）として、ハーベイ・C・ジョーンズ（Harvey C. Jones）氏を任命した。
暫定CEOに就任したコレット・クレス氏は、2013年9月にNVIDIAに入社して以来、CFOとして同社の財務組織を率い、急成長を支えてきた。
NVIDIA入社前は、シスコやマイクロソフトといった主要IT企業で25年近くにわたり財務関連の役職を歴任した実績を持つ。
一方、初の取締役会会長に指名されたハーベイ・C・ジョーンズ氏は、SynopsysのCEOおよび執行会長を務めた経験を含め、30年以上にわたり起業家、テクノロジー企業幹部、アクティブなベンチャー投資家として活動してきた人物である。
ジョーンズ取締役会長は今回の体制変更に対し、「クレス氏はNVIDIAの事業、顧客、オペレーション、財務状況を深く理解している」と述べ、経験豊富なリーダーシップチームとともに、同社の事業運営、顧客へのコミットメント、製品ロードマップが滞りなく継続されることへの全幅の信頼を表明した。
また、クレス暫定CEOは「フアン氏が過去33年間にわたり築き上げた素晴らしい基盤をもとに、アクセラレーテッド・コンピューティングとAI分野におけるリーダーシップをさらに発展させていく」と意気込みを語り、顧客、パートナー、デベロッパー、株主への貢献に注力し続ける姿勢を示した。
なお、NVIDIAは2027年度第3四半期の決算発表を、当初の予定通り米国太平洋時間11月17日火曜日13時20分（日本時間11月18日未明）に行なう予定である。
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