軽量で使い勝手良いPS5向けイヤホン型ゲーミングヘッドセットが2303円に

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ホリの有線ゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの有線ゲーミングイヤフォン「ホリゲーミングヘッドセット インイヤー for PlayStation 4【SONYライセンス商品】」が販売中だ。参考価格は2508円だが、執筆時点では8％オフの2303円で購入できる（11月12日時点）。

本製品はPlayStation 5動作確認済みの有線ゲーミングイヤフォンで、ソニーの公式ライセンスを取得している。着脱式のフレキシブルアームマイク、マイクのオンオフを手元で操作できるインラインリモコン、10mmドライバーなどが特徴だ。

2000円台で手に入る有線ゲーミングイヤフォン

ユーザーレビューを見ると、"軽いので疲れにくい／ゲームと通話の両立は十分可能／通話相手から音質が良くなったと言われた"といった声が寄せられている。現時点では8％オフのセール価格で購入可能だ。公式ライセンス製品が欲しい人、格安のイヤフォンを探している人はチェックしてみては？