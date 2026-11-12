AMD Ryzen 9 9900X＋RTX 5070 Ti搭載PCが6万4000円引き！ パソコンショップSEVEN、11月14日限定セール
2026年11月14日 00時00分更新
セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月14日に「2026/11/14 24時間限定セール」を実施する。開催期間は11月14日0:00から11月14日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大64,000円オフで提供する内容だ。購入はセール特設ページから行う仕組みで、対象商品は全10商品となる。
注目の一台は「ZEFT R60TG」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースと850W 80Plus gold電源を組み合わせる。通常623,800円（税抜）から64,000円オフの559,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。
そのほか、「ZEFT R60IP」はAMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用し、32GB DDR5メモリと1000GB SSDを備える構成だ。通常499,800円（税抜）から50,000円オフの449,800円（税抜）となり、こちらも送料無料だ。
さらに「Livrra Essential 180」はAMD Ryzen 7 8700G、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載したミドルタワー構成で、通常199,800円（税抜）から10,000円オフの189,800円（税抜）となる。
セール対象には、性能重視のゲーミングPCから普段使い向けのデスクトップPCまで幅広いラインアップがそろう。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を採用し、ストレージには高速なSSDを搭載するため、起動やアプリの読み込みを軽快にこなしたいユーザーに向く。詳細確認と購入は特設ページで行える。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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