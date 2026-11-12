パソコンショップSEVEN、最大16万4000円オフの24時間限定セール　RTX 5090搭載PCなど対象

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて11月13日に「2026/11/13 24時間限定セール」を実施する。開催期間は11月13日0:00から11月13日23:59までとなり、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大164,000円オフで販売する企画だ。購入はセール特設ページから行える。
注目は、Intel Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5090を搭載した「ZEFT G62BG」だ。Windows 11 Pro 64ビット版、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20C ブラックケース、Intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を採用し、通常1,588,800円(税抜)から164,000円オフの1,424,800円(税抜)で提供する。送料無料で、ハイエンドGPUを求めるユーザー向けの構成だ。
そのほか、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R61GO」は、通常548,800円(税抜)から55,000円オフの493,800円(税抜)となる。Fractal North ホワイトケースや850W 80Plus Gold電源を備え、ゲーム性能とデザイン性の両立を意識したモデルだ。
さらに、AMD Ryzen 7 8700G搭載の「Livrra Plus 170」は、32GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、通常264,800円(税抜)から15,000円オフの249,800円(税抜)で販売する。いずれも送料無料となり、全10商品がセール対象だ。
購入方法は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから対象製品を選び、希望の構成やオプションを確認して注文する流れだ。掲載されたモデル以外にもセール対象品が用意されており、用途に応じてゲーミング、クリエイティブ、日常利用向けのBTOパソコンを選びやすい内容となる。最新世代CPUや高性能GPUを割安に入手したい場合に注目したいセールだ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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