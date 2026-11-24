今週も当たるかも！ ASCII.jpでは、最新のガジェットからアイドルのサイン入りチェキ、ちょっと気になるユニークなグッズまで、さまざまなプレゼント企画を実施しています。せっかくのチャンス、見逃してしまってはもったいないですよね。

そこで本連載「今週も当たるかも！ ASCII.jp プレゼントナビ」では、現在応募受付中のプレゼントを毎週まとめてご紹介します。気になる賞品が見つかったら、ぜひ気軽に応募してみてください。思いがけない幸運が舞い込んでくるかもしれませんよ！

Amazonギフト券5000円分を10名様にプレゼント！

AQUOS sense11発売記念キャンペーン

11月26日発売の「AQUOS sense11」を記念して、Amazonギフト券5000円分を抽選で10名様にプレゼント！ ASCII.jpでは、発売に先駆けてAQUOS sense11の実機を徹底レビューする特別番組を配信。新モデルの魅力を深掘りした内容を楽しみながら、プレゼントにも応募できちゃいます！

応募方法は、ASCII.jp編集部の公式Xアカウント（@asciijpeditors）をフォローし、11月24日（火）20時から配信された番組内で発表されたキーワードを添えて、対象のX投稿を引用リポストするだけ。応募締切は2026年12月12日（土）23時59分です。番組のアーカイブをチェックして、ぜひ応募してみてください！

【プレゼント概要】

賞品：Amazonギフト券5000円分

当選人数：10名様

応募方法：ASCII.jp編集部の公式Xアカウント（@asciijpeditors）をフォローし、番組内で発表されたキーワードを付けて対象投稿を引用リポスト

番組配信日時：2026年11月24日（火）20時～

応募締切：2026年12月12日（土）23時59分

応募先：対象のX投稿はこちら

番組視聴：YouTubeの番組はこちら

話題のスマートグラス「MEIZU StarV Air2」

1名様にプレゼント！

話題のスマートグラス「MEIZU StarV Air2」を抽選で1名様にプレゼント！ 今回の企画は、ASCII.jpの特別番組「Amazon ブラックフライデー直前スペシャル！ 冬のガジェット物欲大爆発！」と連動したもの。11月25日（水）20時からの生放送では、アスキー編集部員が本気でオススメする周辺機器を紹介しています。気になるスマートグラスを手に入れるチャンスです！

応募方法は、ASCII.jp編集部の公式Xアカウント（@asciijpeditors）と、アースリボーンのXアカウント（@earthreborn2015）をフォローし、生放送で紹介された「MEIZU StarV Air2」の感想と、ハッシュタグ「#ASCIIお買い物放送」「#PR」を添えて対象投稿を引用リポストすること。応募締切は2026年12月4日（金）23時59分です。番組をチェックして、ぜひ応募してみてください！

【プレゼント概要】

賞品：MEIZU「StarV Air2」スマートグラス

当選人数：1名様

応募方法：公式Xアカウント（@asciijpeditors）と（@earthreborn2015）をフォローし、番組で紹介された「MEIZU StarV Air2」の感想、「#ASCIIお買い物放送」「#PR」を添えて対象投稿を引用リポスト

番組配信日時：2026年11月25日（水）20時～

応募締切：2026年12月4日（金）23時59分

当選発表：当選者にXのDMで連絡

応募先：対象のX投稿はこちら

番組視聴：YouTubeの番組はこちら

🎁話題のスマートグラスをプレゼント！🎁 Amazon ブラックフライデー直前スペシャル！ 冬のガジェット物欲大爆発！ ブラックフライデーで欲しいのはコレだ！ 4夜連続生放送SP〜周辺機器編〜 上記の放送を記念して 『MEIZU StarV Air2』を抽選で1名様にプレゼント🎁 《応募方法》 ★ @asciijpeditors と @earthreborn2015 をフォロー ★「生放送で紹介した『MEIZU StarV Air2』の感想」 ★「#ASCIIお買い物放送」「#PR」を添えて本投稿をリポスト 《応募期間》 📅12/4(金)23:59まで ※当選者にはDMでご連絡いたします。 📺視聴はこちらから↓ https://t.co/kV82SDZ0fF 11月の買物放送４連発！第１弾は周辺機器編！アスキー編集部員が自信を持ってイチ推しするアイテムを厳選してご紹介✨ — ASCII.jp (@asciijpeditors) November 25, 2026

Amazonギフト券1万円分が当たる！

アスキー編集部のイチ推しガジェットをチェックしよう

ASCII.jpでは、ガジェット好きの皆さんに向けて「アスキーガジェット助成金」として、Amazonギフト券1万円分をプレゼント！ 今回の企画は、アスキー編集部員が本気でオススメする周辺機器を紹介する生放送と連動しています。気になるアイテムをチェックしながら、プレゼントにも応募しちゃいましょう！

応募方法は、ASCII.jp編集部の公式Xアカウント（@asciijpeditors）をフォローし、11月25日（水）20時からの生放送を視聴すること。番組の最後に発表されるキーワードと、番組を見て一番欲しくなったアイテムの感想、ハッシュタグ「#PR」を添えて対象のX投稿を引用リポストすれば応募完了です。応募締切は2026年12月4日（金）23時59分です。

【プレゼント概要】

賞品：Amazonギフト券1万円分（アスキーガジェット助成金）

応募方法：公式Xアカウント（@asciijpeditors）をフォローし、番組最後に発表されるキーワード、一番欲しくなったアイテムの感想、「#PR」を添えて対象投稿を引用リポスト

番組配信日時：2026年11月25日（水）20時～

応募締切：2026年12月4日（金）23時59分

当選発表：当選者にXのDMで連絡

応募先：対象のX投稿はこちら

番組視聴：YouTubeの生放送はこちら

最大65Wの高出力でコンパクト！

CIOの急速充電器を1名様にプレゼント

CIOの「NovaPort SOLOⅡ 65W1C（ブラック）」を抽選で1名様にプレゼント！ 最大65Wの高出力と世界最小級のコンパクトさを両立した、スマホからノートPCまで充電できるUSB Type-C搭載のGaN急速充電器でなお、今回の賞品はASCII.jpのレビュー記事で使用した開封済みの商品となります。

応募方法は、ASCII.jp編集部の公式Xアカウント（@asciijpeditors）をフォローし、対象の投稿を引用リポストすること。その際、動画で発表されるキーワードをハッシュタグにして、お好きなASCII.jpの記事や動画のURLと感想、さらに「#PR」を添えてください。応募締切は2026年11月29日（日）23時59分です。

【プレゼント概要】

賞品：CIO「NovaPort SOLOⅡ 65W1C（ブラック）」（レビュー使用済み・開封済み）

当選人数：1名様

応募方法：ASCII.jp編集部の公式Xアカウント（@asciijpeditors）をフォローし、「#キーワード」「お好きなASCII.jpの記事・動画のURLと感想」「#PR」を添えて対象投稿を引用リポスト

応募期間：2026年11月23日（月）19時～11月25日（日）23時59分

当選発表：XのDMにて通知

キーワード確認動画：YouTubeで動画を見る

公式X：ASCII.jp編集部（@asciijpeditors）

≒JOY・江角怜音さんのサイン入りチェキを3名様にプレゼント！

ASCII.jpの人気連載「ニアジョイどらい部」から、アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音さんのサイン入りチェキを抽選で3名様にプレゼント！ ファンの方はぜひチェックしてみてください。

応募方法は、ASCII.jp編集部の公式Xアカウント（@asciijpeditors）をフォローし、対象の投稿をリポストするだけ。応募締切は2026年12月11日（火）23時59分です。

【プレゼント概要】

賞品：江角怜音さんのサイン入りチェキ

当選人数：3名様

応募方法：@asciijpeditorsをフォロー＆対象投稿をリポスト

応募締切：2026年12月11日（火）23時59分

応募先：対象のX投稿はこちら