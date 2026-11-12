コーヒーを置けば保温、スマホを置けばQi2充電！ CIOの「欲張りすぎる」カップウォーマーが15％オフ

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【AmazonスマイルSALE】CIO カップウォーマー「MugWarmer Ⅱ」をチェック！

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仕事中は専用マグカップでコーヒーを温かく保ち、使わないときは同じ台座で対応スマホを充電。置くものに合わせて機能が自動で切り替わるため、面倒な操作も不要だ。飲み物の温度は40〜70℃の範囲で1℃単位に調節可能。保温器具と充電器を別々に用意せず、デスクで便利に使い分けられるのが魅力だ。

①置くだけで保温もQi2充電も

専用マグカップを置けば飲み物を保温し、対応スマホを置けば最大15WのQi2ワイヤレス充電に自動で切り替わる。スマホは磁石でピタッと吸着。保温にはQi2とは別の給電方式を採用しており、1つの台座で2つの機能を使い分けられる。

②40〜70℃の温度調節とアプリで保温管理

飲み物の温度は40〜70℃の範囲で1℃単位に設定でき、タッチパネルで操作可能。標準タイマーは60分。専用アプリでは60〜180分の範囲で1分単位に変更できる。最大8時間の連続保温に対応し、8時間経過後は自動停止する。

③360度飲めるフタと水洗いできる専用マグ

専用マグカップは二重構造のステンレス製で、360度どこからでも飲めるフタを装備。IPX6相当の防水性能があり、中性洗剤などで手洗い可能。ただし、つけ置き洗いや食器洗浄機、食器乾燥機には対応していない。