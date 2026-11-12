その指輪、実はカシオのデジタル時計です。名作「A168」を指輪サイズで再現！

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【Amazonで予約受付中】カシオ 指輪型デジタル時計「CASIO RING WATCH CRW-002D-1AJR」をチェック！

カシオの指輪型デジタル時計「CASIO RING WATCH CRW-002D-1AJR」がAmazonで予約受付中。価格は19,800円。

見慣れたカシオのデジタル腕時計が、指先にちょこんと収まる。しかも、ただの飾りではなく、ストップウオッチやLEDバックライトまで搭載。フェイスの文字やバンドの形状も細かく再現されている。時計好きなら、思わず指にはめてみたくなる一品だ。

カシオ公式サイトでの抽選販売はすでに応募受付を終了している。一方、Amazonの商品ページでは予約受付中と表示されている。ただし、販売・発送はマーケットプレイス出品者が担当し、別途送料2,000円がかかる。発売日は11月13日。予約分の在庫が確保されているかは確認できていない。

①30年以上続くA168の造形を指先に凝縮

30年以上受け継がれてきたA168のデザインを再現。フェイスの機能表記からバンドの形状・仕上げまで細かく作り込んだ。金属粉末射出成形（MIM）を採用し、バンドには艶消し加工を施してケースとは異なる質感に仕上げている。

②約10分の1の小型モジュールに時計機能を搭載

一般的な腕時計用モジュールを約10分の1に小型化。7セグメント液晶で時・分・秒を表示できる。デュアルタイムや1/100秒単位のストップウオッチ（60分計）、12/24時間制の切り替え、オートカレンダーにも対応する。

③3サイズに調整でき、電池交換にも対応

リングサイズは22号（内径20mm）。付属のスペーサーで19号と16号にも対応する。電池交換可能な構造で、日常生活用防水も備える。設定時刻や毎正時にライトが点滅するフラッシングライト機能に加え、LEDバックライトも搭載している。