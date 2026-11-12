Amazonセール情報大紹介！ 第2459回
20万円は出せない。でも16万円台なら？ 16型有機ELのASUS「Vivobook S 16」がスマイルSALEで4万円引き
2026年11月12日 16時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】ASUS 16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」をチェック！
ASUSの16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格209,800円から19％オフの169,800円で販売中。
16型の有機ELディスプレーを搭載し、画面の広さだけでなく映像の美しさにもこだわった1台。Ryzen AI 5 330を搭載したCopilot+ PCで、画像生成やリアルタイム字幕などのAI機能にも対応する。さらに、Microsoft 365 Personalの24ヵ月版まで付属。大きく美しい画面にAI機能、Officeまでそろった構成が魅力だ。
①16型有機ELの高精細表示と狭額縁設計
16型の有機ELディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度を採用。縦横比16：10の光沢パネルで、リフレッシュレートは60Hz。狭額縁設計を採用するほか、TÜV Rheinlandのブルーライト認証も取得している。
②最大50TOPSのNPUでAI機能に対応
AMD Ryzen AI 5 330を搭載し、AI処理用NPUは最大50TOPS。画像生成の「コクリエイター」、リアルタイム字幕の「ライブキャプション」、Windows Studio Effectsに対応する。双方向AIノイズキャンセリングも備える。
③Office24ヵ月版に充実の入力機能
Microsoft 365 Personalの24ヵ月版が付属。バックライトとテンキーを備えた日本語キーボードに加え、大型のジェスチャー対応タッチパッドを採用。207万画素のIRカメラは顔認証に対応し、プライバシーシャッターも搭載する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 330
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）
【ディスプレー】16型有機EL（1920×1200ドット、60Hz）
【Office】Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2459回
トピックスあのカラーKindleが、もっと薄く軽く！ 新型「Kindle Colorsoft」が予約受付中
-
第2458回
トピックス寒さに負けたので、こたつを装備。着たまま歩けるTHANKO「こたんぽ」が7780円
-
第2458回
トピックス充電ケーブルの置き場所、デスクの裏でよくない？ 3本まとめて視界から消すCIO「ケルベロス」
-
第2457回
トピックスそこまでして起こすのか！ 電気ショックに二度寝検知まで備えた目覚まし時計が3万円台
-
第2457回
トピックス16GBで足りなくなっても大丈夫？ 最大64GB対応、Office付きMSIノートが12万9800円！
-
第2456回
トピックスレッツノートが22万円台に！ バッテリー交換もできる約919gの軽量モデルがAmazonスマイルSALEに登場
-
第2456回
トピックスApple TV 4Kに新モデル登場！ A19チップ搭載、11月13日発売で予約受付中
-
第2455回
トピックスiPhone Duoのヒンジ、むき出しで大丈夫？ バネ仕掛けのカバーで守るSpigenのケースが5933円
-
第2455回
トピックス上半身は仕事モード、足元はこたつモード!? 360度ぐるっと囲む「北国のこたつ」がAmazonスマイルSALEで39％オフ
-
第2454回
トピックス冬は毛布にくるまってスマホもゲームも！ 腕を通せるTHANKO「だら活毛布」が3850円
- この連載の一覧へ