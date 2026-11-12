20万円は出せない。でも16万円台なら？ 16型有機ELのASUS「Vivobook S 16」がスマイルSALEで4万円引き

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【Amazonスマイル Sale】ASUS 16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格209,800円から19％オフの169,800円で販売中。

16型の有機ELディスプレーを搭載し、画面の広さだけでなく映像の美しさにもこだわった1台。Ryzen AI 5 330を搭載したCopilot+ PCで、画像生成やリアルタイム字幕などのAI機能にも対応する。さらに、Microsoft 365 Personalの24ヵ月版まで付属。大きく美しい画面にAI機能、Officeまでそろった構成が魅力だ。

①16型有機ELの高精細表示と狭額縁設計

16型の有機ELディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度を採用。縦横比16：10の光沢パネルで、リフレッシュレートは60Hz。狭額縁設計を採用するほか、TÜV Rheinlandのブルーライト認証も取得している。

②最大50TOPSのNPUでAI機能に対応

AMD Ryzen AI 5 330を搭載し、AI処理用NPUは最大50TOPS。画像生成の「コクリエイター」、リアルタイム字幕の「ライブキャプション」、Windows Studio Effectsに対応する。双方向AIノイズキャンセリングも備える。

③Office24ヵ月版に充実の入力機能

Microsoft 365 Personalの24ヵ月版が付属。バックライトとテンキーを備えた日本語キーボードに加え、大型のジェスチャー対応タッチパッドを採用。207万画素のIRカメラは顔認証に対応し、プライバシーシャッターも搭載する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 330

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【ディスプレー】16型有機EL（1920×1200ドット、60Hz）

【Office】Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）