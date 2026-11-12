Amazonセール情報大紹介！ 第2458回
充電ケーブルの置き場所、デスクの裏でよくない？ 3本まとめて視界から消すCIO「ケルベロス」
2026年11月12日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【AmazonスマイルSALE】CIO 3連巻き取り式USB-Cケーブル「ケルベロス」をチェック！
CIOの3連巻き取り式USB-Cケーブル「ケルベロス」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格7,480円から11％オフの6,680円で販売中。
充電するときはサッと引き出し、終わったら軽く引っ張って巻き取る。CIOの「ケルベロス」は、3本のUSB-Cケーブルをデスクの天板裏にまとめて設置できる製品だ。使い終わったケーブルをいちいち束ねる必要がなく、必要な1本だけを取り外して持ち出すこともできる。普段は隠して、使うときはすぐ手元に。そんな使い方ができるのが魅力だ。
①マグネット式台座でデスク裏に3本を収納
3本のUSB-Cケーブルをまとめられるマグネット式台座を採用。スチール製デスクの天板裏や側面に取り付けられる。付属の両面テープを使えば、木製やガラス製のデスクにも設置可能。デスクの材質に合わせて固定方法を選べる。
②最大67cmまで伸びる独立巻き取り式
3本のケーブルはそれぞれ独立した巻き取り式で、片側を引き出して使う構造。最大約67cmまで伸ばせる。使い終わったら軽く引っ張ることで巻き取れるほか、各ユニットは台座から個別に取り外せるため、1本だけ持ち出すことも可能だ。
③最大100W充電と480Mbpsのデータ転送
各ケーブルはUSB PD 3.0に対応し、対応する充電器との組み合わせでそれぞれ最大100Wの充電が可能。USB 2.0規格による最大480Mbpsのデータ転送にも対応する。
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