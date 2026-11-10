



パナソニックは、動画制作とライブ配信に向けたボックス形状のコンパクトシネマカメラ「LUMIX SHX1」を発表した。

「SHX1」はLUMIX Sシリーズと同じLマウントのカメラで、プロレベルの入出力を持つボックス型のボディデザインに、LUMIXで培ったボディ内手振れ補正機能、被写体認識AFを搭載した。

プロの制作現場はもちろん、S1HやS5M2ユーザーのステップアップカメラとしても最適としている。

限られた制作環境でも高品質な絵づくりを求めるクリエイターや、マルチカム配信での映像美を追求する配信者に向けて開発されたモデルである。

価格はオープンで、想定価格は以下の通り。予約開始は11月24日10:00で、発売は2027年1月21日の予定。

・コンパクトシネマカメラ AU-SHX1：81万円

・コントロールグリップ AU-GRP1：8.6万円

・XLRハンドルユニット AU-XHU1：10万円

・カメラ+グリップ+ハンドルユニット AU-SHX1U：95万円

・ライブプロダクションユニット AU-LPU1：17万円

幕張メッセで11月18日から開幕する「Inter BEE 2026」のパナソニックブースで展示される予定だ。

「LUMIX SHX1」

Sシリーズとプロビデオカメラをブリッジするコンパクトシネカメラ

ボックスデザインにボディ内手振れ補正と被写体認識AFを搭載

ProRes RAW内部記録とBlackmagic RAWのSSD記録が可能

撮像部には6Kフルサイズセンサーを搭載し、高解像度と豊かな階調表現、自然なボケ味を実現している。

高感度耐性にも優れており、暗所や夜景撮影時でも安定した画質を提供する。さらに光学ローパスフィルターを採用し、細かな模様の撮影時に発生しやすいモアレや偽色を抑制して被写体の質感や立体感を自然に再現する。

ダイナミックレンジは、ブーストON時に15ストップ、OFF時に14+ストップを確保する。色彩表現に関しては、シネマカメラ「VARICAM」や「LUMIX S1H」のV-Log/V-Gamutを継承し、さらにARRI LogC3がプリインストールされている。

これによりARRI製デジタルシネマカメラとのシームレスなカラーマッチングが可能となり、マルチカメラ撮影における色調整作業を強力にサポートする。

ボディーには周辺機器を柔軟に装着できるボックス形状を採用し、高い拡張性を実現している。

また、この形状を活かした効率的な放熱構造により、4K 120p動画の無制限記録が可能であり、長時間の撮影や安定したライブ配信に対応する。

手ブレ補正機構には5軸ボディ内手ブレ補正（B.I.S.）や進化したE.I.S.、アクティブI.S.、Dual I.S. 2を搭載し、歩き撮りなどの手持ち撮影でも高い補正効果を発揮する。

AF機能には像面位相差オートフォーカスを採用し、被写体までの距離を高速・高精度に算出して瞳や顔に正確にピントを合わせる。被写体認識AFでは人物に加えて動物、車、バイク、自転車、飛行機、列車などの多様な被写体を自動で認識・追従する。

記録フォーマットはCFexpressカードへのProRes RAW記録に加え、外付けSSDへのBlackmagic RAW記録に対応する。編集環境に合わせた選択が可能であり、長時間のRAW映像記録を効率的に行える。

ライブプロダクション用途における連携機能も強化されており、ライブプロダクションユニット（AU-LPU1）との組み合わせにより、リモートカメラと同等の制御が可能となる。

リモートカメラやスタジオカメラ、コントローラー（RP200、HRP1010）、映像制作ソフトウェア（Media Production Suite）、ライブ映像制作プラットフォーム（KAIROS）などの各種システムと組み合わせることで、制作現場の省人化や自動化に貢献する。

パナソニックのAVC事業を統合

コンシューマーからプロフェッショナルAV

さらに光学デバイス事業も



AVC事業は2026年4月1日より、パナソニック株式会社の1部門へ戻り、コンシューマーとプロフェッショナルAVに加え、光学デバイスも同事業部に統合された。

今回の「SHX1」は市場の伸びが期待できる、コンシューマーとプロ領域の間を埋めるもので、ワンオペ・小規模プロダクションで活用を期待するものだ。

パナソニックのミラーレス一眼カメラと、リモートカメラ・ライブプロダクション技術を活用したものでもある。