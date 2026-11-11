Amazonセール情報大紹介！ 第2454回
どうせ絵を描くならワコムで！ 14型液タブがAmazon限定のクリスタ用ブラシ付きで3万5820円
2026年11月11日 16時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】ワコム 14型液晶ペンタブレット「Wacom One」をチェック！
ワコムの14型液晶ペンタブレット「Wacom One」がAmazonスマイルSALEの対象。過去価格39,800円から10％オフの35,820円で販売中。
14型の画面に直接ペンを走らせ、紙に描くような感覚でデジタルイラストを楽しめる。ワコムの「Wacom One」は、描き心地にこだわった液晶ペンタブレットだ。付属ペンは充電不要で、4096段階の筆圧検知に対応。画面にはペン先と表示位置のずれを軽減するダイレクトボンディング加工も施されている。
①14型IPS液晶に反射を抑える画面加工
14型のIPS液晶ディスプレーは、sRGBカバー率98％に対応。狭ベゼルを採用し、描きやすさとコンパクトさを両立。アンチグレア加工で画面の反射を抑え、アンチフィンガープリント加工で指紋の付着にも配慮している。
②充電不要のペンは傾き検知とボタンに対応
付属のWacom Oneペンは充電不要で、正確なペン座標と低遅延、自然な傾き検知が特徴。側面には機能を割り当てられるボタンを2つ搭載する。ステッドラーやLAMY、Dr.Gripなど、他社製の対応デジタルペンも使用できる。
③USB-Cケーブル1本で接続できるシンプル設計
対応するPCとはUSB Type-Cケーブル1本で接続できる。PC側にはThunderbolt 3以降、またはDisplayPort Alt Mode対応ポートが必要。非対応の場合は別売りのWacom Converterを使用する。Windows、macOS、Chrome OSに対応する。
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