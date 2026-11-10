ソラコム、IoT・フィジカルAIのセキュリティ診断開始　対策実装・再検証まで支援

ソラコムは、IoTやフィジカルAIをはじめとするネットワーク接続型システムを対象にした「IoT・フィジカルAIシステム セキュリティ診断・堅牢化サービス」を11月10日に提供開始する。同サービスは、脆弱性の診断に加え、対策の設計、実装、再検証までを一気通貫で支援する内容で、料金は利用内容に応じた個別見積もりとなる。申し込みはソラコムの問い合わせページから受け付けるという。

このサービスの特徴は、デバイス、通信経路、クラウドをまとめて診断する点にある。従来のように個別の機器やアプリケーションだけを見るのではなく、システム同士の接続点に潜むリスクまで含めて評価する設計だ。診断では、複数のAIエージェントを活用し、サーバーやデバイス、通信経路に対してペネトレーションテストを含む包括的な検証を行うという。

対策面では、ネットワークの閉域化、通信先の制限・フィルタリング、通信経路の暗号化、認証強化などを提案し、必要に応じて実装まで支援する。SORACOM利用環境では、プラットフォーム機能を「対策の実施点」として活用し、通信状態のモニタリングや異常検知の仕組みづくりまで視野に入れる。SIMやeSIMを用いた認証・鍵交換の導入にも対応し、将来の構成見直しまで見据えた堅牢化を提案する内容だ。

対象は、製造、物流、エネルギー、インフラ、ビルなどでIoTを運用する企業のほか、ロボットやフィジカルAIの開発・導入企業、IoT製品やサービスを提供する事業者となる。SORACOMの利用有無を問わず相談可能で、一部構成のみの診断にも対応する。サービスは同日に発表された「SORACOM フィジカルAI Suite」を構成する要素の一つであり、ソラコムはセキュリティを後付けではなく設計・運用の前提に置く姿勢を示したという。