ソラコム、工事不要のLTE一体型「ソラカメPro」を展示 スマートファクトリーJapan 2026に出展
ソラコムは、11月18日から11月20日まで東京ビッグサイト東1〜3ホールで開催される「スマートファクトリーJapan 2026」に出展する。主催は日刊工業新聞社で、ソラコムブースはF-17となる。出展の中心は、製造現場のIoT活用、カメラとAIによる遠隔監視、そして導入時に欠かせないセキュリティの考え方だ。会期中は、展示に加えて講演も実施し、工場のデジタル化を後押しする実践的な内容を紹介する。
注目製品は、ソラコムクラウドカメラサービス「ソラカメ」の新製品「ソラカメPro」だ。工事不要で、電源を入れてすぐ使える防塵防水仕様のクラウドカメラで、カメラとLTE通信を一体化した設計が特徴となる。通信機器を別途組み合わせる必要がなく、工場や倉庫などの現場でも手軽に導入しやすい点が強みだ。
ブースでは、設備の稼働状況の見える化、設備点検の省力化、遠隔メンテナンス、省エネ、予兆検知といった活用事例を紹介する。加えて、8社のパートナー企業による展示も用意し、製造現場の見える化、設備保全、エネルギー管理、データ分析まで、現場課題に即したソリューションを実機やデモで確認できる構成だ。さらに、クラウドカメラと生成AIを組み合わせた遠隔監視・点検の自動化や、フィジカルAIを見据えた製造現場のデジタル化とセキュリティをテーマにした講演も行われる。
講演は、11月18日11時30分から12時10分までセミナー会場Cで「デモでわかる！工場内も外も、カメラ×AIで遠隔監視・点検自動化」、11月20日10時30分から11時10分まで同会場で「AI時代だからこそ知っておきたい、工場のデジタル化への第一歩」が予定されている。製造業でIoTやAIの導入を検討する企業にとって、現場実装の具体像をつかむ機会になりそうだ。なお、展示会の入場は事前登録制で、申込みは公式サイトから受け付ける。
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