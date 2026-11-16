ソラコム、保育博2026で「ソラカメ」を展示　工事不要のカメラで安全管理・情報共有を支援

ソラコムは11月19日と11月20日の2日間、東京都立産業貿易センター 浜松町館で開かれる保育・教育分野の展示会「保育博2026」に出展する。ブースでは、クラウド型カメラサービス「ソラカメ」を中心に、保育施設における安全管理の強化と職員の業務負担軽減につながるIoT活用を提案する。入場は事前登録制で、ソラコムのブースは2F E020となる。

ソラカメは、Wi-Fi経由で撮影した映像をクラウドに保存し、スマートフォンやパソコンからリアルタイム映像や録画映像を確認できるクラウド型カメラサービスだ。電源とWi-Fi環境があれば工事不要で設置でき、既存の防犯カメラでは補いにくい死角対策にも使いやすいとしている。クラウド常時録画により、必要な映像を後から確認できるため、保護者への説明や職員間の情報共有、研修にも活用できるという。

展示会では、実機を手に取りながらアプリでの映像閲覧や各種設定を体験できる。ラインアップには、Wi-Fi対応カメラのほか、ソーラーパネル付きの屋外対応シリーズ、LTE通信内蔵のプロフェッショナルモデル「ソラカメPro」も含まれる。設置環境や用途に応じて選べる点も特徴だ。

保育現場では、子どもの安全確保と運営効率の両立が課題となっている。ソラコムは、保育園・幼稚園・こども園などでの導入事例を踏まえ、離れた場所からの状況確認や、緊急時の遠隔チェック、映像を使った振り返りといった実践的な使い方を提案する。保育博2026は、こうしたソリューションを直接確かめられる機会となる。