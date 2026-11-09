配信・録画・映像切り替えを1台に　TBSとShiftallが「HOMRA 4K」を共同開発

TBSテレビとShiftallは、プロフェッショナルな映像制作・配信現場向けの次世代配信デバイス「HOMRA 4K」を共同開発した。発売開始は2027年3月で、価格は10万円程度を予定するという。TBSとWOWOWエンタテインメントが共同展開する超低遅延映像伝送プロトコル「Live Multi Studio（LMS）」に対応し、現場中継やリモートプロダクションの運用を効率化する設計が大きな特徴だ。
HOMRA 4Kは、3G-SDI入力とHDMI入出力、LMS対応の伝送機能、録画機能、さらに簡易ビデオスイッチャーやオーディオミキシング機能まで1台に凝縮したデバイスだ。超低遅延伝送のLMSに加え、SRT、RTMP、RTSPなど主要プロトコルにも対応し、YouTube LiveやTwitchなど各種ライブ配信プラットフォームへ送り出しやすい構成となる。映像音声の送受信を兼ねるエンコーダー、デコーダー両用設計で、最大4ストリームの同時配信やSDカード録画にも対応する点が実用的だという。
入力系統はSDI、HDMI、UVC、SDカード内動画の最大4系統を扱え、ブラックスクリーンを挟まずシームレスに切り替えられる。前面と背面には高輝度タリーランプを備え、スイッチャーやPTZカメラのタリー信号と連動できる。さらに、前面の2.0インチカラー液晶で配信状況や入出力映像を確認でき、USB Type-C給電にも対応するため、モバイルバッテリー運用も可能だという。
用途は幅広く、リモートプロダクション、ワンマン中継、セミナー配信、講演収録、PC配信のキャプチャー機器などを想定する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります