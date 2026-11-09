配信・録画・映像切り替えを1台に　TBSとShiftallが「HOMRA 4K」を共同開発

TBSテレビとShiftallは、プロフェッショナルな映像制作・配信現場向けの次世代配信デバイス「HOMRA 4K」を共同開発した。発売開始は2027年3月で、価格は10万円程度を予定するという。TBSとWOWOWエンタテインメントが共同展開する超低遅延映像伝送プロトコル「Live Multi Studio（LMS）」に対応し、現場中継やリモートプロダクションの運用を効率化する設計が大きな特徴だ。

HOMRA 4Kは、3G-SDI入力とHDMI入出力、LMS対応の伝送機能、録画機能、さらに簡易ビデオスイッチャーやオーディオミキシング機能まで1台に凝縮したデバイスだ。超低遅延伝送のLMSに加え、SRT、RTMP、RTSPなど主要プロトコルにも対応し、YouTube LiveやTwitchなど各種ライブ配信プラットフォームへ送り出しやすい構成となる。映像音声の送受信を兼ねるエンコーダー、デコーダー両用設計で、最大4ストリームの同時配信やSDカード録画にも対応する点が実用的だという。

入力系統はSDI、HDMI、UVC、SDカード内動画の最大4系統を扱え、ブラックスクリーンを挟まずシームレスに切り替えられる。前面と背面には高輝度タリーランプを備え、スイッチャーやPTZカメラのタリー信号と連動できる。さらに、前面の2.0インチカラー液晶で配信状況や入出力映像を確認でき、USB Type-C給電にも対応するため、モバイルバッテリー運用も可能だという。

用途は幅広く、リモートプロダクション、ワンマン中継、セミナー配信、講演収録、PC配信のキャプチャー機器などを想定する。