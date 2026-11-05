200mmファン2基搭載で18,980円　COUGARのPCケース「MX600 MAX RGB」発売へ

アユートは11月5日、正規代理店を務めるCOUGARより、PCケース「MX600 MAX RGB」を11月6日に発売すると発表した。価格は18,980円で、カラーはBlackとWhiteの2色を用意する。背面コネクターマザーボードに対応し、最大400mmの大型グラフィックカードや最大360mmラジエーターも搭載できる拡張性が特徴だ。

MX600 MAX RGBは、フロントに200mm ARGB PWMファンを2基、リアに120mm ARGB PWMファンを1基標準搭載するミドルタワーケースだ。フロントパネルの格子状通気孔と内部の傾斜構造により空気の流れを効率化し、CPUやGPUへ新鮮な空気を送り込みやすい設計となる。サイドパネルには透過性の高いガラスを採用し、見た目の演出性も高めている。

インターフェースはモジュラータイプのフロントI/Oパネルを採用し、USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、4極ヘッドホンジャックを備える。トップパネルは取り外し可能で、ケースファンや360mm水冷ラジエーターの組み込み作業をしやすくする。さらにダストフィルターを5ヵ所に装備し、日常のメンテナンス性にも配慮した構成だ。

サイズはおよそ幅235×奥行482×高さ514mm。重量は9.62kgとなる。対応マザーボードはATX、MicroATX、Mini-ITXで、拡張スロットはPCIe×7、CPUクーラーは高さ170mmまで、電源ユニットは長さ200mmまで対応する。ゲーミングPCの見た目と冷却性能、組みやすさを重視するユーザーに向く製品だ。