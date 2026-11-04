19万円台で買える最新CPU搭載＝14型960gの軽量AIノート PC「Acer Swift Air 14」発表!!





日本エイサーは、薄型・軽量ノートパソコン「Acer Swift Air 14」シリーズより、AMD Ryzen AIプロセッサーを搭載した新モデル4機種を発表した。

全モデルとも約960gの軽量設計と最薄部約14.9mmのスリムなマグネシウム・アルミニウム合金ボディを採用し、高い携帯性と質感を兼ね備えている。最大50 TOPSのAI処理性能を備えたNPUを内蔵したCopilot+ PCだ。

CPUがRyzen AI 7と5の2種で、ディスプレーがWUXGAと2.8Kがあり、組み合わせで4モデルとなる。WUXGAの2モデルは即日発売となり、2.8Kの2モデルは「Microsoft 365 Personal（24か月版）」が標準付属で11月27日発売予定だ。

Ryzen AI 5の標準モデル

SFA14-61M-A56Y

19万5800円



プロセッサーにAMD Ryzen AI 5 330を搭載する標準モデルだ。メインメモリーは16GBのLPDDR5メモリーを搭載し、ストレージには512GB SSDを備える。

ディスプレイはアスペクト比16:10の14インチWUXGA（1920×1200）解像度パネル（DCI-P3 100%対応）を搭載している。

インターフェースにはUSB Type-Cポート2基、USB Type-Aポート1基、HDMI出力ポート、microSDカードリーダーを配置し、無線機能としてWi-Fi 6およびBluetooth 5.3に対応する。

本体サイズは最薄部約14.9mm、重量は約960gである。直販価格は19万5800円で発売済みとなる。

Ryzen AI 7搭載のハイパフォーマンスモデル

SFA14-61M-A76Y

21万2800円



上位プロセッサーのAMD Ryzen AI 7 345を搭載した高パフォーマンスモデル。メインメモリーは16GB（LPDDR5）、ストレージは512GB SSDの構成となる。

ディスプレイは14インチのWUXGA（1920×1200）解像度パネル（アスペクト比16:10、DCI-P3 100%対応）を採用している。

インターフェースはUSB Type-Cポート2基、USB Type-Aポート1基、HDMI出力ポート、microSDカードリーダーを備え、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3によるワイヤレス接続に対応する。

サイズは最薄部約14.9mm、重量は約960gである。直販価格は21万2800円で発売済みだ。

2.8KOLEDにMS Office搭載

SFA14-61M-A56Y/F





AMD Ryzen AI 5 330を搭載し、高精細な2.8KOLEDを採用したモデルで「Microsoft 365 Personal（24か月版）」が標準付属する。

メインメモリーには16GBのLPDDR5、ストレージには512GB SSDを搭載。ディスプレイには高精細な14インチの2.8K（2880×1800）解像度有機EL（OLED）パネルを採用し、90HzのリフレッシュレートとDCI-P3 100%の広色域をカバーする。

インターフェースはUSB Type-Cポート2基、USB Type-Aポート1基、HDMI出力ポート、microSDカードリーダーを備え、Wi-Fi 6およびBluetooth 5.3をサポートする。

サイズと重量は最薄部約14.9mm、約960gである。11月27日発売で価格は未定だ。

最上位モデル

SFA14-61M-A76Y/F





AMD Ryzen AI 7 345プロセッサーと2.8K（2880×1800）解像度・90Hz駆動の有機EL（OLED）ディスプレイを組み合わせた最上位仕様モデルで「Microsoft 365 Personal（24か月版）」が付属する。

メインメモリーは16GB LPDDR5、ストレージは512GB SSDとなる。ディスプレイには90Hz駆動に対応した14インチ2.8K（2880×1800）解像度有機EL（OLED）パネル（DCI-P3 100%対応）を搭載している。

インターフェースはUSB Type-Cポート2基、USB Type-Aポート1基、HDMI出力ポート、microSDカードリーダーを備え、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応する。

本体サイズは最薄部約14.9mm、重量は約960gである。11月27日発売で価格は未定だ。