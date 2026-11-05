第11世代Core i5ノートが36,980円！ 中古PC・iPhoneセールは11月8日まで

ソフマップは11月8日まで、中古品を対象にした「SPECIAL SALE」を開催している。ノートPC、スマートフォン、カメラ、オーディオなどを特別価格で販売する企画で、会場はソフマップの中古販売ページだ。



セール品の一例として、第11世代Core i5搭載の「Latitude 5320」が36,980円、タッチパネル搭載の「Let's note QV9 CF-QV9T11VS」が52,980円、「iPhone 15 Pro 256GB SIMフリー」が121,980円となる。

今回のSPECIAL SALEは、普段は価格面で迷いやすい機種を、比較的手に取りやすい水準で選べる点が特徴だ。対象にはノートPCやスマートフォンに加え、カメラやオーディオも含まれ、中古製品ならではの一点もの感が強い内容となる。中古品は在庫が限られるため、気になるモデルがあれば早めの確認が重要だという。

購入はソフマップの中古SPECIAL SALEページから行う流れだ。商品ごとに状態や付属品、在庫状況が異なるため、購入前には詳細ページの確認が欠かせない。