AION2推奨ゲーミングPCがG TUNEから登場！ デスクトップもノートも選べる3モデル

マウスコンピューターは、NC corporationが展開する『AION2』のプレイに適したゲーミングパソコンを、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から10月27日午後3時に販売開始する。デスクトップとノートパソコンを含むラインアップをそろえ、用途や予算、設置環境に応じて選べる点が特徴だ。購入はマウスコンピューター公式通販サイトから行える。

今回展開されるのは、『AION2』のプレイに適した既存製品をNCが推奨するモデル群だ。デスクトップの「G TUNE DG-A5A6X」は、AMD Ryzen 5 7500Fプロセッサ、AMD RADEON RX 9060 XT、メモリ32GB、1TB NVMe Gen4 SSDを搭載し、販売価格は389,800円となる。「G TUNE DG-A7G60」は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060、メモリ16GB、1TB NVMe Gen4 SSDを備え、販売価格は299,800円だ。

ノートパソコンとしては「G TUNE P5-I7G60BK-C（ブラック）」を用意する。インテル Core i7-13620Hプロセッサー、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、メモリ32GB、1TB NVMe SSDと1TB NVMe Gen4×4のM.2 SSDを搭載し、販売価格は389,800円となる。サイズはおよそ幅362×奥行245×高さ24.5mm。重量はおよそ2.11kgとなる。

『AION2』は、圧倒的なビジュアル表現とアクション性を追求した作品で、華美で繊細なグラフィックの世界を飛行しながら探索できる点が魅力だ。ダイナミックなアクションバトルに加え、全8クラス、ソロコンテンツ、複数人で挑むダンジョン、高密度なキャラクタークリエイト、時間制ミニゲーム、独自のペットシステムなどを備える。これに合わせ、マウスコンピューターダイレクトショップでは10月16日から10月31日閉店時間まで、全国8店舗で店頭キャンペーンを実施中だ。各店舗の公式Xアカウントをフォローすると、はずれなしの三角くじに1回参加でき、アクリルスマホスタンド、『AION2』アイテムカード、特製クリアファイル、G TUNEアンブレラマーカーなどが当たるという。