TVモードで遊ぶならマストバイ！ 「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」静音性や触感が最高の一品

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Nintendo Switch 2 Proコントローラーは、Switch 2のゲームをより快適に遊ぶための製品です。Amazonでは現在、9980円で販売されています（10月27日現在）。

シームレスな構造となめらかなグリップ感により快適な操作性を実現した、任天堂純正のワイヤレスコントローラーです。長時間でも快適にTVモードやテーブルモードでゲームを楽しめます。

静音性の高いスティック操作や「HD振動2」による繊細な触感体験に加え、ゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」、割り当て可能な「GL/GRボタン」、ヘッドホンマイクジャックなど豊富な機能を備えています。

シームレスな構造とグリップ感で長時間のプレイも快適

手に馴染むグリップ形状と静音性に優れたスティックを採用。長時間でも疲れにくくスピーディーかつ滑らかに操作できます。

割り当て可能な背面ボタンなど機能を大幅増強

初代Switch向けのProコンと違い、本製品では「GL／GRボタン」いわゆる背面ボタンが付いています。ゲームを起動してHOMEボタンを長押しすると出てくる設定画面から簡単にセットアップ可能。これで「ボタンが足りない」問題も解決です。

リアルな触感を伝える次世代の「HD振動2」に対応

Joy-Con 2と同様の「HD振動2」テクノロジーを搭載。ゲーム内のさまざまな感触を手のひらで繊細に感じ取ることができます。

まとめ：やはり純正こそ正義！

おすすめしたいのは、「TVモードでプレイしたい人」です。サラサラと手に馴染む質感、長時間持っていても疲れにくい軽さ（約235g）、プレイに熱くなってボタン連打してもうるさくない静音性など、コントローラーとして満点の出来。さすが純正品と言いたくなる逸品です。

携帯モードメインなら使う機会は少ないですが、TVモードで遊ぶならマストバイ！ 近日には「ゼルダの伝説 時のオカリナ」も発売するので、合わせて購入を検討してみては。