軽量＆携帯性◎のゲーミングマウスなら、最大3万6000DPIの光学センサーが魅力のASUS ROG Strix Impact III Wireless

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ASUSのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングマウス「ASUS ROG Strix Impact III Wireless」が販売中だ。価格は9982円。

本製品は、約57gの軽量設計や左右対称デザインが特徴のゲーミングマウス。3万6000DPIの光学センサーをはじめ、低遅延の2.4GHz無線とBluetoothのワイヤレス接続、複数のデバイスにワイヤレス接続できるレシーバー、耐久性と統一感のあるクリック感が魅力のROGマイクロスイッチなどが特徴。

高評価の軽量ゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると"マウス探求者にこそ触ってほしい／メンテナンス性が高い／隠れた名機"といった声が寄せられている。★4.8の高評価を獲得している本製品。使い勝手抜群のゲーミングマウスが欲しい人、軽量のゲーミングマウスを探している人にオススメだ。