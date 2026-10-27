純正品じゃなきゃダメな人にはコレ。XBOXワイヤレスコントローラー＋Type-Cケーブルのセット品が19％オフ

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XBOXコントローラー＋Type-Cケーブルセットをチェック

Amazon.co.jpにて、「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル」が販売中だ。参考価格は9130円だが、執筆時点では19％オフの7427円で購入可能だ（10月27日時点）。

本製品は、XBOX ワイヤレスコントローラーとUSB Type-Cケーブルのセット品。XBOX Series X|S、XBOX One、Windows PC、Android、iOSなどに対応する。

純正で選ぶならコレ一択

ユーザーレビューを見ると"純正品の安心感／PCでゲームをプレイするにはピッタリ／「最高の最低限」という言葉が似合うコントローラー"といった声が寄せられている。現時点では19％オフのセール価格で販売中だ。純正のコントローラーがどうしても欲しい人は、本製品をチェックしてみては？