スマホをSwitch状に変身させるモバイルゲーム用コントローラーがAmazonベストセラー1位

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GameSirのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite」が販売中だ。価格は5299円。

本製品は、Android／iPad mini／iPhone17・16・15シリーズに対応するスマホコントローラー。約105～213mmのスマホにフィットする伸縮ホルダーのほか、ホール効果スティック＋静音メンブレンボタン、ターボ連射機能などが特徴だ。

スマホゲーマーの相棒にふさわしいかも

ユーザーレビューを見ると"こういうのでいいんだよ／まるで小さなSwitch／価格も素晴らしい"といった声が寄せられている。スマホゲームをガッツリ遊ぶ人にオススメできる一台だ。スマホ用ゲームコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？