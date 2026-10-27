PS5 Slimを地震から守りたい人に。ゲームテック製縦置きスタンドが9％オフの1673円で買える

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ゲームテックのPS5 Slim対応スタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、ゲームテックのPS5 Slim対応スタンド「縦置きスタンド5S(ブラック)」が販売中だ。参考価格は1848円だが、執筆時点では9％オフの1673円で購入可能だ（10月27日時点）。

本製品は、PS5 Slim（CFI-2000A01/B01）本体を縦置きできるスタンド。付属のネジで本体とスタンドをしっかり固定でき、安定感がアップするという。同梱のクッションスペーサーを使用することで、デジタルエディションにも対応する。

PS5 Slimを縦置きしたい人に最適

ユーザーレビューを見ると"Slimピッタリ／あまり目立たずしっかりしていて良い／十分な安定感"といった声が寄せられている。現時点では9％オフのセール価格で購入可能だ。PS5本体の縦置き用スタンドを探している人、2000円未満の縦置きスタンドが欲しい人は本製品をチェックしてみては？