Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第859回
一台目のゲーミングヘッドセットはこれで良し！ 3480円で買えるDolby Atmos対応/有線＆2.4GHz接続のスタンダード機
2026年10月27日 20時45分更新
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PDPの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、PDPのゲーミングヘッドセット「【Xbox公式ライセンス商品】PDP Victrix Gambit」が販売中だ。参考価格は3801円だが、タイムセールにより8％オフの3480円で購入可能だ（10月27日時点）。
本製品はXBOX・PCに対応するゲーミングヘッドセット。3.5mm有線・2.4GHzワイヤレス接続の両対応、Dolby Atmosへの対応（PC版）、50mm高性能ドライバー、ノイズキャンセリングマイクなどが特徴だ。
3000円台でゲットできるXBOX対応ヘッドセット
ユーザーレビューを見ると"この価格でワイヤレスは素晴らしい／音響がすごく良い／マイク性能が優秀"といった声が寄せられている。現時点では8％オフの価格で購入可能だ。XBOX・PC用ゲーミングヘッドセットが欲しい人、3000円台の手頃なモデルを探している人は、本製品をチェックしてみては？
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