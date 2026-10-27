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約1kgで動画再生30.1時間　NEC「LAVIE X14」などPC・タブレット5機種が登場

2026年10月27日 14時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　NECパーソナルコンピュータは10月29日より、個人向けPCとタブレットの2026年秋冬モデルとして「LAVIE」シリーズの新製品を発売する。ラインアップはモバイルPCの「LAVIE X14」「LAVIE S13」「LAVIE N13」と、Androidタブレットの「LAVIE Tab T12N」「LAVIE Tab T8」の計5機種だ。価格はオープン価格で、NECダイレクトでも販売し、用途や利用スタイルに合わせたカスタマイズモデルも選べる。

　最上位の「LAVIE X14」は、約1,021gの軽量ボディに99.9Whバッテリを搭載した14型Copilot+ PCだ。動画再生時約30.1時間、アイドル時約51.0時間という長時間駆動をうたい、30分充電で約1日使える急速充電にも対応する。さらに、Intel Core Ultra 7 プロセッサー 355、最大49TOPSのNPU、Wi-Fi 7、顔認証を備え、AI活用とモバイル性を両立する構成だ。

　「LAVIE S13」は、Z世代を意識した13.3型Copilot+ PCで、約1,088g、薄さ約12.9mmの持ち運びやすい設計だ。カラーはプラチナシルバー、ムーンブラック、アイシーパープルの3色を用意し、1,500種類以上から選べる着せ替えケースにも対応する。タッチ対応WUXGA液晶、76.1Whバッテリ、顔認証、Wi-Fi 7を備え、学生生活や日常使いを意識した実用性が特徴だ。加えて、LAVIE AI Plusや「つながる! LAVIE」へのショートカットキーも搭載し、スマホとの連携もスムーズにする。

　実用性を重視した「LAVIE N13」は、13.3型タッチ対応ディスプレイ、Intel Core 5 プロセッサー 320、16GBメモリ、約256GB SSDを搭載するモバイルノートだ。約1,177g、薄さ約15mmで、MIL規格に準拠した試験をクリアした堅牢性も確保する。カラーはライトシルバーとセージグリーンの2色で、困った時にAIへ相談できるLAVIE AI Plusや、使い方を提案するLAVIE AI Plus Hintにも対応するため、PCに不慣れな利用者にも使いやすいとしている。

　タブレットは、12.1型の「LAVIE Tab T12N」と8.7型の「LAVIE Tab T8」を展開する。「LAVIE Tab T12N」はデジタルペンとスタンド付きキーボードカバーを標準添付し、2,560×1,600ドットの2.5K液晶、90Hz表示、Dolby Atmos、LDAC、Hi-Res Audioに対応する。「LAVIE Tab T8」は約320gの軽量ボディと約12時間のWeb閲覧バッテリを備え、動画視聴や電子書籍、外出先での利用に向く。

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