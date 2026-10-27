最大6万9000円引き！ パソコンショップSEVEN、RTX 5070 Ti搭載PCなど10製品が10月29日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月29日に「2026/10/29 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月29日0:00から10月29日23:59までで、最新のゲーミングPCとデスクトップPCを対象に、最大69,000円オフの特価を用意するという。購入は特設ページから行う形式で、対象は全10商品となる。
注目は、AMD Ryzen 9 9950X3DやGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「ZEFT R61BX」だ。Windows 11 Home 64ビット版、32GB DDR5メモリ、2TB SSD、850W 80Plus Gold電源を備え、通常684,800円から69,000円オフの615,800円（税抜）で販売する。
ほかにも、Intel Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを組み合わせた「ZEFT G62BT」は、329,800円から30,000円オフの299,800円（税抜）となる。
さらに、同じくAMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070を採用した「ZEFT R67S」は、通常559,800円から60,000円オフの499,800円（税抜）で登場する。いずれもマイクロタワーまたはミドルタワー筐体を採用し、ゲーミング用途から動画編集、クリエイティブ作業まで幅広い用途を想定した構成だ。送料は無料となる。
購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。対象製品の詳細や在庫状況は各商品ページで確認でき、10月29日限定のため、狙っている構成がある場合は早めのチェックが重要だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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