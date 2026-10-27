売り切れ必至＝SmallRigが「Sigma FP2」専用アクセサリーを2モデル発表





SmallRigは「Sigma FP2」に対応した専用アクセサリーとして「Sigma FP2用ケージ」および「Sigma FP2用L型プレート」を発表した。カメラ本体の保護性能を高めつつ、優れたホールド感と柔軟なシステムビルドを可能にするアイテムである。

価格は「Sigma FP2用ケージ（製品ID：6505）」が1万4390円、「Sigma FP2用L型プレート（製品ID：6506）」が8990円で、予約が始まっている。

「Sigma FP2用ケージ」は、カメラ本体を強固に保護してねじれを防止する安定設計を採用している。フレームには多数のマウント穴が配置され、各種周辺機器との接続をスムーズに行える高い拡張性を備える。

ケージ底部にはHawkLockアルカスイス互換プレートを内蔵しており、三脚とスタビライザーの間の素早い切り替えが可能だ。また右側面には上質なウッドグリップ（木製ハンドル）を内蔵し、機材全体の質感を高めるとともに長時間の撮影でも疲れにくいホールド感を提供する。

ファインダーへのアクセスやホットシューの装着、バッテリーおよびSDカードの交換といったカメラ本来の操作感を妨げない設計となっており、データ転送の脱落を防ぐ専用のHDMIケーブルクランプも付属する。

「Sigma FP2用L型プレート」は、カメラの底部と右側面をカバーして三脚脱着時の傷やねじれからボディを守る保護アイテムである。カメラの固定には3点ロックシステムを採用し、しっかりとボディを固定して捻じれを防止する。

こちらも木製グリップとサムレストを装備し、優れた握り心地とホールドの安定性を向上させている。加えて、純正ビューファインダーに対応するマウント穴を備えている点も特徴である。本体はわずか129gの超軽量設計となっており、軽快に取り回して持ち運ぶことができる。