Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第858回
発売以来最安！ 260Hz駆動の27型WQHDゲーミングディスプレーがタイムセールでついに2万円台
2026年10月27日 14時30分更新
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cocoparの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、cocoparの27型WQHDゲーミングディスプレー「S-2K27」が販売中だ。参考価格は4万4999円だが、タイムセールにより33％オフの2万9999円で購入できる（10月26日時点）。
本製品はWQHD（2560×1440ドット）の27型ゲーミングディスプレー。260Hzリフレッシュレートや最大65W給電対応のType-Cポート、DCI-P3カバー率95％、HDR対応などが特徴だ。
4万円台の27型WQHDモデルがセールで2万円台に
ユーザーレビューを見ると"思っていた以上に画質が綺麗／画面の色味も鮮やかでとても見やすい／コスパの良い製品"といった声が寄せられている。元の価格は4万円台だが、現時点では3万円を切る価格で購入可能だ。トレンドの27型WQHDのモデルが欲しい人、高リフレッシュレートのモデルが欲しい人は、本製品を早めにチェックしてみては？
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