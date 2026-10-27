200Hz＆0.5msで2万円切りはコスパ良好！ MSIの27型ゲーミングディスプレーは今狙い目かも

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MSIの27型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの27型フルHDゲーミングディスプレー「MAG 274F」が販売中だ。参考価格は2万7800円だが、タイムセールにより36％オフの1万7800円で購入できる（10月26日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のRapid IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms、インターフェースはHDMI・DisplayPortなど。

コスパ抜群の200Hz駆動モデル

ユーザーレビューを見ると"保証対応がしっかりしていて安心／画質がとても綺麗／スタンドもアームも設置できてコスパが良い"といった声が寄せられている。現時点では36％オフの価格で購入可能だ。2万円未満のゲーミングディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートのモデルを探している人にオススメできる。