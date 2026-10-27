動画編集もしたいゲーマーが次に買うべき一台。 RTX 5060＆32GBメモリの16型2.5Kゲーミングノート

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

マウスコンピューターの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターの16型ゲーミングノートPC「G TUNE P6」が販売中だ。価格は28万3825円。

RTX 5060・2.5K・180Hzの三拍子が魅力

本製品は、インテル「Core i5-13500HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-4800）、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度は2560×1600ドット（WQXGA）、リフレッシュレートは180Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060・2.5K解像度・180Hzリフレッシュレートが魅力の本製品。30万円未満のモデルが欲しい人、最新ゲームに加え、軽めの動画編集も可能なゲーミングノートPCを探している人は、本製品をチェックしてみては？