RTX 50シリーズ搭載で21万円切り！ 15.6型のGALLERIAゲーミングノートPCが狙い目

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GALLERIAの15.6型フルHDゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型フルHDゲーミングノートPC「NPC5L-R55-G5」が販売中だ。価格は20万7180円。

RTX 5050搭載のゲーミングノートが20万7180円

本製品は、インテル「Core i5-14450HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5050を搭載した本製品は、ゲームプレイはもちろん、軽めの動画編集やOfficeでの作業にも適したスペックが魅力。20万円台の予算で買えるゲーミングノートPCを探している人にオススメだ。