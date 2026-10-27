eスポーツ特化型ながら打鍵感まで好評！ スキャンレート35Kのゲーミングキーボード、過去1ヶ月で500点以上売れてます

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Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK 3HE TKL Something Edition」が販売中だ。価格は2万7980円。

本製品は、eスポーツに特化した「Pro」シリーズのゲーミングキーボード。静音性を高めたGravity S Pro スイッチ、0.01mm単位の連続入力に対応するラピッドトリガー、8Kポーリングレート（8000Hz）、細かな設定ができるウェブドライバーなどが特徴だ。

静音やラピトリなど魅力尽くしのゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると"ラピトリなどの技術力に脅かされた／コトコトとした音が最高／打鍵感レべチで感動"といった声が寄せられている。静かなコトコト音やラピッドトリガー、コンパクトなテンキーレスなどが魅力の本製品。過去1ヶ月で500点以上購入された本製品が気になった人はチェックしてみては？