左手のみ!? 変則ゲーミングキーボードがラピトリ＆8Kポーリングレート搭載で5000円切り

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

AJAZZの片手ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、AJAZZの片手ゲーミングキーボード「AJAZZ AK029」が販売中だ。参考価格は6699円だが、執筆時点では26％オフの4957円で購入可能だ（10月26日時点）。

本製品は、コンパクトな片手設計が特徴のゲーミングキーボード。8000Hzポーリングレートや0.125msの低遅延、0.02mm単位で検知するラピッドトリガー、プレミアムなカスタム磁軸、5層消音構造などが特徴だ。

ラピトリ・8000Hzポーリングレート搭載の片手キーボード

ユーザーレビューを見ると"FPS特化でローセンシに最適／変則的な英語配列とラピドリが魅力／iPad用左手デバイスにも最適"といった声が寄せられている。片手用ながらもラピッドトリガーや8000Hzポーリングレートに対応している点がポイント。現在は5000円切りの価格で買えるため、片手ゲーミングキーボードが欲しい人は本製品をチェックしてみてほしい。