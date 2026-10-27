Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第853回
左手のみ!? 変則ゲーミングキーボードがラピトリ＆8Kポーリングレート搭載で5000円切り
2026年10月27日 13時30分更新
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AJAZZの片手ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、AJAZZの片手ゲーミングキーボード「AJAZZ AK029」が販売中だ。参考価格は6699円だが、執筆時点では26％オフの4957円で購入可能だ（10月26日時点）。
本製品は、コンパクトな片手設計が特徴のゲーミングキーボード。8000Hzポーリングレートや0.125msの低遅延、0.02mm単位で検知するラピッドトリガー、プレミアムなカスタム磁軸、5層消音構造などが特徴だ。
ラピトリ・8000Hzポーリングレート搭載の片手キーボード
ユーザーレビューを見ると"FPS特化でローセンシに最適／変則的な英語配列とラピドリが魅力／iPad用左手デバイスにも最適"といった声が寄せられている。片手用ながらもラピッドトリガーや8000Hzポーリングレートに対応している点がポイント。現在は5000円切りの価格で買えるため、片手ゲーミングキーボードが欲しい人は本製品をチェックしてみてほしい。
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